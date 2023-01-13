Милонов объяснил отмену отсрочки от мобилизации для многодетных отцов: хотят защищать родину

Отмену отсрочки от мобилизации отцов с тремя детьми прокомментировал в беседе с Pravda.Ru депутат Госдумы, зампред Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, ушедший добровольцем на спецоперацию.

Он напомнил, что в Советском Союзе в 1941–1945 годах в большинстве семей, где были взрослые мужчины старше 30 лет, которые подпадали под мобилизацию, было трое и более детей. И если бы в Великую Отечественную войну действовали подобного рода отсрочки, просто некому было бы воевать, заметил политик.

"Конечно, я понимаю, что социально важно, чтобы, прежде всего, шли служить те, у которых нет детей. И надо предпринимать все возможные меры, чтобы не избегали призыва такие категории людей, которые приехали под всякими разными видами с Донбасса в своё время, и совершенно не собираются защищать родину", — заявил собеседник издания.

По его мнению, сегодня там огромный потенциал мужчин, которые продолжают страдать о том, что у них было тяжело в 2014 году, и свою родину совершенно не защищают.

"А что касается трёх детей, я думаю, что как раз мужчина, у которого трое детей и более, является гораздо более ответственным и перед своей родиной, потому что ему нужно защищать не только себя и свою кошечку, а ему нужно защищать своих сыновей и дочерей, свою жену, свою семью. И когда семья большая, то стимул защищать свою семью гораздо больше, чем когда ты один на один. Поэтому, естественно, что большинство многодетных очень хотят идти и защищать свою страну", — заключил Милонов.