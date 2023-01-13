Кашеварова об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов: забирали даже отцов четырёх детей

Анастасию Кашеварову удивило решение сохранить отсрочку от армии для отцов троих детей. Журналистка считает, что такой отсрочки не было вовсе.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил что отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется.

Кашеварова рассказала, что ей известно о данной отсрочке.

"Насколько я понимаю, отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми, как таковой и не было. Была только от четырёх детей и выше. И даже их забирали", — написала Анастасия в своём микроблоге.

Журналистка вспомнила, что билась за одного многодетного отца, чтобы его отпустили домой.

Ранее Анастасию Кашеварову возмутили попытки отправить на передовую оставшихся в живых мобилизованных из Макеевки.