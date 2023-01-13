Политолог Алексей Дзермант прокомментировал Pravda.Ru решение Минобороны Белоруссии привести в боевую готовность подразделения артиллерии.
По словам эксперта, решение оборонного ведомства не свидетельствует о том, что Белоруссия планирует принять участие в российской спецоперации на Украине.
"Готовится защита территории Республики Беларусь. Белорусские военные готовятся отражать любую возможную агрессию или атаку со стороны Украины, Польши, Литвы. Белоруссия окружена с трёх сторон недружественными режимами. Поэтому в данном случае речь идёт о подготовке белорусско-русской союзной группировки к отражению потенциальной угрозы. Артиллерия — это один из ключевых элементов обороны, поэтому логично, что артиллеристы готовятся к любому развитию событий", — заявил Дзермант.
В пятницу, 13 января Минобороны Белоруссии объявило о приведении артиллерийских подразделений региональной группировки войск Союзного государства в состояние боевой готовности.
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