МК: Шурыгин проинформировал, что Соледарская операция войск ВС РФ может потерять смысл

После успехов в Соледаре курс российская армия должна взять на Артёмовск, иначе операция потеряет смысл, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

"Безусловно вслед за Соледаром должен быть взят Бахмут, потому что это единый узел обороны. И взятие одного без другого во многом теряет смысл. Падение Соледарско-Бахмутовского оборонительного узла позволяет взломать окончательно дугу обороны", — высказался он.

Он отметил, что район укреплялся на протяжении 8 лет. Именно по этой причине для ВСУ будет серьёзным поражением его взлом прямо по центру. Однако спешка в этом деле будет лишней, российской армии нужны достаточные силы, чтобы вести оборону.

"Нам нужны те силы, с которыми мы можем проводить большие войсковые операции, в масштабах армии. Иначе это полумеры, которые могут закончиться для нас, как закончилась история с обороной под Харьковом. Нужно иметь достаточно сил, а уже потом решать, куда наступать", — сказал Шурыгин в беседе с "МК".

Украинская армия будет делать всё, чтобы не допустить прорыва обороны, но российским войскам необходимо идти до конца и завершить не только Соледарскую операцию, но и Бахмутско-Соледарскую, заключил он.