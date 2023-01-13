Генерал Соболев заявил о невозможности быстро провести военные сборы для граждан РФ старше 30

Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов допустил, что к весне 2023 года могут повысить призывной возраст до 30 лет. Информация вызвала резонанс. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев пояснил, как скоро это будет реализовано на практике.

"Пока это идея. Вопрос должен быть решён путем внесения поправок в соответствующее законодательство и внесён в план строительства Вооружённых сил РФ. Это задача даже не текущего года. Это большая серьёзная работа", — рассказал генерал-лейтенант в беседе с "МК".

Важна будет гражданская специальность мужчины старше 30 лет, который может быть призван на сборы. Соболев отметил, что пока для реализации задуманного не хватит учебных частей. Он подчеркнул, что молодые люди должны проходить сборы по линии ДОСААФ.