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В США назвали российскую ракету "Кинжал" самой опасной в мире

Силовые структуры

Американский обозреватель Дэвид Хемблинг составил ТОП-9 боевых ракет разных стран, обладающих самой разрушительной мощью.

В США назвали российскую ракету "Кинжал" самой опасной в мире

Самым грозным оружием в мире, по мнению американцев, является российский гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал".

"Это модифицированная версия российской баллистической ракеты наземного базирования "Искандер", но с новой аэродинамикой и системами наведения, которые придают ей большую маневренность. Усовершенствованная хвостовая часть и рули направления позволяют "Кинжалу" уклоняться от средств ПВО, включая американские зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот", — написал Хемблинг, которого цитирует издание "Военное дело".

Автор напомнил, что ВС РФ выпустили уже три "Кинжала" по украинским инфраструктурным объектам.

Вторым номером в списке США идёт российская противокорабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", обладающая повышенной дальностью и отличной манёвренностью, и может запускаться не только с надводных или подводных, но также и с наземных носителей.

Замыкает тройку лидеров самых разрушительных ракет ещё одно российское оружие — комплекс "Авангард", являющийся неуязвимым для любой системы противоракетной обороны.

На четвёртое и пятое место американец поставил китайские Дунфэн-17 и гиперзвуковую крылатую ракету Xingkong-2. Далее, на 6 и 7 местах, следуют американские разработки, которые пока находятся на уровне концепции, и полноценно ещё не испытывались.

На 8 месте списка — американская баллистическая ракета Minuteman III, являющаяся основой ядерных сил США, а замыкает перечень Хемблинга ракеты ATACMS, которые так жаждет получить Киев.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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