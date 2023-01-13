Депутат Водолацкий заявил о большом количестве наёмников в рядах ВСУ в районе Соледара

Минобороны РФ сообщило, что 12 января ВС РФ завершили освобождение Соледара от ВСУ. Координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что больше половины воюющих солдат на стороне ВСУ в

районе Соледара являются наёмниками.

"На Соледарском направлении около пяти бригад и различных специальных подразделений. Общее количество озвучивается — 20-25 тысяч человек. То, что около половины там были наёмники и военнослужащие НАТО, — тоже факт", — цитирует слова депутата ТАСС.