Минобороны РФ сообщило, что 12 января ВС РФ завершили освобождение Соледара от ВСУ. Координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что больше половины воюющих солдат на стороне ВСУ в
районе Соледара являются наёмниками.
"На Соледарском направлении около пяти бригад и различных специальных подразделений. Общее количество озвучивается — 20-25 тысяч человек. То, что около половины там были наёмники и военнослужащие НАТО, — тоже факт", — цитирует слова депутата ТАСС.
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