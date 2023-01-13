Офицер ЦРУ Филип Джиральди заявил, что от Байдена скрывают реальное положение дел на Украине

Ситуация на Украине плачевна, но Джо Байдену не рассказывают о реальном положении дел. Об этом сообщил отставной офицер ЦРУ Филип Джиральди. По его мнению, президенту США доводят лишь ту информацию, которую он хочет услышать.

"Я подозреваю, что тот, кто в ЦРУ или Агентстве национальной безопасности информирует президента, знает, что Байден хочет услышать, поэтому я не думаю, что он получает честный отчёт о том, что действительно происходит на местах", — заявил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Однако он отмечает, что службы разведки могут быть плохо информированы о происходящем на поле боя, потому что при сборе информации на протяжении последних 20 лет они периодически терпели неудачи.

Также Джиральди сообщил, что на Украину отправятся американские представители для контроля применения западного вооружения.