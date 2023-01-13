Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Военкоры "Русской Весны" сообщают, что расчёты 120-мм миномётов 2С12 ведут огонь по противнику на максимальную дальность.
Армия России наносит удары по силам ВСУ мощными артиллерийскими комплексами. Среди них САУ "Акация", орудия "Мста-С" и "Мста-Б", РСЗО "Град" и "Ураган". Далее в бой идут штурмовые подразделения.
Среди российских бойцов присутствуют и мобилизованные с военно-учётными специальностями, обучавшиеся на полигонах.
"Поправка на воздух вводится, корректировка… Таблица от температуры воздуха зависит. Установлены специальные программы для расчёта… Друг друга понимаем жестами, взглядом", — передают военкоры слова командира орудия с позывным "Плот".
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