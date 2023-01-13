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Минобороны РФ: Завершено освобождение города Соледар

Силовые структуры

Завершено освобождение Соледара. Города, который имеет важное значение для продолжения наступления на Донецком направлении.

Об этом сообщает Минобороны России.

Наступательные действия на этом направлении осуществлялись разнородной группировкой российских войск по единому плану, предусматривавшему решение комплекса задач, в том числе блокирование города, изоляцию района боевых действий, воспрещение переброски ВСУ резервов из соседних районов и пресечение выхода националистов из Соледара, а также огневую поддержку наступления артиллерией и ВКС РФ.

Что касается непосредственного штурма кварталов города, оккупированных бандеровцами, — эта боевая задача была успешно решена подразделениями российских боевых групп, подытожили в военном ведомстве.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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