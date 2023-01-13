ВС РФ продолжают наступление, опрокинув оборону ВСУ за Соледаром у станции "Соль"

ВС РФ продолжают наступление, опрокинув линию обороны националистов за Соледаром у станции "Соль".

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Очередная украинская неудача. Вроде откатились, собрались, укрепились, станционные коммуникации позволяли держать оборону, подкрепление подошло. Но опять штурмовики взяли "Соль" в клещи и отбросили ВСУ от Соледара ещё дальше", — подтвердил журналист Александр Сладков.

Также поступила информация, что оборона ВСУ у рудника №7 тоже почти разбита и националисты начинают отступать под напором российских солдат.

Боевики киевского режима подтягивают резервы, которые неспособны сейчас изменить положение, армия РФ продолжает рваться вперёд, пишет издание.