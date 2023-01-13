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При попытке бегства из-под Соледара военные ВСУ попадают на собственные минные поля

Силовые структуры

Минобороны РФ сообщало об освобождении Соледара российскими войсками 12 января. Некоторые украинские бойцы утверждают, что в ближайшее время ожидается приказ командования на отход из города, пишет "Военное обозрение".

Военные ВСУ пытаются бежать от западных окрестностей населённого пункта, включая станцию "Соль", самостоятельно без разрешения военачальников. Для этого они разделяются на мелкие группы по 4-5 человек и двигаются в разных направлениях. Однако попытки бегства оказываются неудачными: они сталкиваются либо с российскими подразделениями, либо натыкаются на минные поля, которые ранее создавали сами.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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