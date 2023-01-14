Ходаковский заявил о необходимости введения в войсках ВС РФ дисбатов для нарушителей дисциплины

В зоне СВО имеются нарушители дисциплины. Для решения этой проблемы нужны изменения в законодательстве. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский в интервью YouTube-каналу Fighterbomber.

"По моему опыту, у командиров в действующих частях во время столкновения с противником недостаточно методов, чтобы приводить личный состав к дисциплине. У обычного прилежного офицера, только что закончившего военное училище и академию, часто не хватает готовности мгновенно пресекать любое неповиновение солдат, находящихся под его ответственностью", — сказал он.

Для создания порядка в армии России требуются дисциплинарные батальоны. На нарушителей должны воздействовать специально обученные люди, чтобы командиры на это время не тратили. Для реализации задуманного нужно внести изменения в законодательство.

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