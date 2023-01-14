Марков назвал ракетный удар по Киеву очень необычным: ПВО вообще не срабатывало

Политолог Сергей Марков отметил, что удар по Киеву был нанесён новыми баллистическими ракетами, на которые не сработали украинские средства ПВО.

Марков перечислил несколько моментов, которые он подметил после сообщений о ракетных ударах по столице Украины.

"Очень необычный удар по Киеву был нанесен сегодня.

1. Несколько объектов было уничтожено.

2. ПВО вообще не срабатывало.

3. Говорят, это были какие то новые баллистические ракеты.

4. Удар очень удачный", — написал политический эксперт в своём микроблоге.

Марков уверен, что ВС РФ наносит удары по Киеву "аккуратно". Он назвал российские ракеты "ракетами армии добра".

Ранее украинские власти сообщили, что зафиксированы пуски "русских ракет".