В Одессе ракеты поразили склад боеприпасов ВСУ

В Одессе в результате попадания ракеты поражён склад боеприпасов вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают украинские источники.

Также воздушная тревога была объявлена днём по всей Украине. Поступала информация о взрывах в Киеве, Харькове, Днепре, Кривом Роге, Николаевской, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской и других областях.

Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович уже назвал сегодняшний удар "масштабным" и призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Добавим, Минобороны РФ пока никак не комментировало новую масштабную атаку.