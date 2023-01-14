В Одессе в результате попадания ракеты поражён склад боеприпасов вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают украинские источники.
Также воздушная тревога была объявлена днём по всей Украине. Поступала информация о взрывах в Киеве, Харькове, Днепре, Кривом Роге, Николаевской, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской и других областях.
Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович уже назвал сегодняшний удар "масштабным" и призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Добавим, Минобороны РФ пока никак не комментировало новую масштабную атаку.
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В Киеве снова прогремели взрывы.