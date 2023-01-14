RT: ВСУ пытаются прикрыть Артёмовск неопытными мобилизованными

После сдачи Соледара вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют усилить свои рубежи обороны в районе Артёмовска (Бахмута) неопытными мобилизованными. Об этом сообщает RT.

По данным издания, мужчин от 38 до 55 лет хотят зачислить в 81-ю аэромобильную бригаду и территориальную оборону, подразделения которых располагались в нескольких десятках километров от Кременной и Артёмовска.

Переформированные соединения могут направить на южный фронт, это Курдюмовка, Озеряновка, Торецк. И на северный, который находится на границе Соледар-Артёмовск около Красной Горы и Прасковиевки.

Эти участки сейчас самые сложные для ВСУ, здесь российские войска продолжают наступление после взятия Соледара, заключает издание.