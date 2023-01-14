Обломки ракеты упали на севере Молдавии

Обломки ракеты упали сегодня на севере Молдавии. Об этом сообщило в субботу вечером Министерство внутренних дел Республики в своём Telegram-канале.

Ведомство сообщило, что обломки обнаружены сегодня в районе села Ларги в Бричанском районе.

Погранполиция реализовала план действий в чрезвычайных ситуациях и увеличила количество полицейских патрулей, которые наблюдают за воздушным пространством и зелёной полосой, в приграничной с Украиной зоне, уточнили в Министерстве.

Напомним, это уже третий случай, когда на территорию Молдавии падают обломки ракет.

Ранее ракета украинской ПВО упала на территории Польши, убив двух человек.