Обломки ракеты упали сегодня на севере Молдавии. Об этом сообщило в субботу вечером Министерство внутренних дел Республики в своём Telegram-канале.
Ведомство сообщило, что обломки обнаружены сегодня в районе села Ларги в Бричанском районе.
Погранполиция реализовала план действий в чрезвычайных ситуациях и увеличила количество полицейских патрулей, которые наблюдают за воздушным пространством и зелёной полосой, в приграничной с Украиной зоне, уточнили в Министерстве.
Напомним, это уже третий случай, когда на территорию Молдавии падают обломки ракет.
Ранее ракета украинской ПВО упала на территории Польши, убив двух человек.
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