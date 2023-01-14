Соединённые Штаты Америки изучают тему НЛО уже давно, но доказать что-то кроме атмосферных явлений, они пока не смогли, сообщает отставной полковник Анатолий Матвийчук.
Кроме того, они считают, что НЛО являются секретным оружием Китая и России, заявил он.
"Американцы на протяжении последних 50 лет всё время гоняются за НЛО. Они обвиняли в нём то Советский Союз, то Российскую Федерацию. Думаю, то, что они пытаются списать это на Китай и Россию, — это пропагандистская шумиха. С точки зрения: "вот она, русская опасность, давайте с ней бороться", — объяснил полковник в беседе с URA.RU.
Украинские учёные и вовсе уверены, что за спецоперацией ВС РФ следят неопознанные летающие объекты.
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