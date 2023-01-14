Объекты энергоинфраструктуры были поражены в шести областях Украины.
В большинстве регионов уже введены аварийные отключения, сообщил глава украинского министерства энергетики Герман Галущенко.
Ранее сообщалось о взрывах в Львовской области. Стоит отметить, что помимо ударов по инфраструктуре, наносились удары и по украинским системам ПВО (результативность узнаем скорее всего уже завтра из отчетов МО РФ).
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В Киеве снова прогремели взрывы.