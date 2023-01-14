Главком ВСУ Залужный заявил, что ВС РФ выпустили 14 января 33 ракеты по объектам Украины

Воздушная тревога сегодня, 14 января, звучала на территории Украины несколько раз. Во многих областях Незалежной прозвучали взрывы. Главком ВСУ Валерий Залужный подсчитал количество ракет, которые выпустили ВС РФ.

Зенитные управляемые ракеты С-400 (С-300) атаковали утром Киев. Днём Россия применила порядка 33 боеприпасов, 28 из которых — крылатые ракеты.

"Всего враг осуществил около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет", — приводит слова Залужного "Страна.ua".

С его слов, ВСУ ликвидировали три управляемые авиационные и 18 крылатых ракет.

По данным российских источников, по объектам Украины было выпущено около 80 ракет. Официальные ведомства на данный момент не дают оценку сегодняшнему ракетному удару.