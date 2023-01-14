Боец ВС РФ "Итальянец" заявил, что ВСУ применяют новые системы пеленгации телефонов под Угледаром

Военные ВСУ начали использовать новые системы пеленгации телефонов под Угледаром. Об этом проинформировал боец с позывным "Итальянец".

"На Угледар ВСУ привезли современное оборудование, с помощью которого они отлично отслеживают телефоны. Засекают даже два телефона в лесопосадке и сразу кидают в эту точку пакет из РСЗО "Град". Телефоны пеленгуют даже выключенные и кнопочные", — рассказал военнослужащий корреспонденту aif. ru.

"Итальянец" заявил, что ВСУ ведут обстрел российских позиций из миномётов и гаубиц. Обстановка в Угледаре остаётся тяжёлой.

Ранее Александр Ходаковский заявлял, что после взятия города Соледар ВС РФ наступят тяжёлые времена.