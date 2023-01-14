Военные ВСУ начали использовать новые системы пеленгации телефонов под Угледаром. Об этом проинформировал боец с позывным "Итальянец".
"На Угледар ВСУ привезли современное оборудование, с помощью которого они отлично отслеживают телефоны. Засекают даже два телефона в лесопосадке и сразу кидают в эту точку пакет из РСЗО "Град". Телефоны пеленгуют даже выключенные и кнопочные", — рассказал военнослужащий корреспонденту aif. ru.
"Итальянец" заявил, что ВСУ ведут обстрел российских позиций из миномётов и гаубиц. Обстановка в Угледаре остаётся тяжёлой.
Ранее Александр Ходаковский заявлял, что после взятия города Соледар ВС РФ наступят тяжёлые времена.
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