Жители Днепропетровска рассказали, что дом взорвали сотрудники СБУ

В Днепропетровске местные жители свидетельствуют о подрыве дома Службой безопасности Украины — СБУ.

Версия о том, что 14 января жилой дом могли подорвать сотрудники спецслужбы ради "картинки" в западной прессе, получает всё больше подтверждений, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Он отметил, что с ним на связь вышел местный житель и рассказывает кое-что интересное.

"Это дом, по адресу Набережная Победы, 118, подорвали снизу. Там прилёта не было. Дом сложился, как при взрыве газа 15 лет назад по улице Мандрыковская, это здесь рядом. Сейчас СБУ выгнало всех жителей. Место оцеплено, снимать запрещают, на месте работают правильные фотографы и видеооператоры", — рассказывает горожанин.

В этом месте везде много видеокамер. И перед обрушением было слышно три хлопка. Люди опасаются, что спецслужбы что-то подкинут и сфальсифицируют улики.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске в результате работы ПВО ВСУ разрушен жилой дом.