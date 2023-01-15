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НМ ДНР: обещанными США ракетами Sea Sparrow Киев будет бить по своим жилым домам

Силовые структуры

В очередном пакете помощи военной помощи для Украины США пообещали передать ракеты Sea Sparrow. Они создавались для морского базирования, потому имеют сомнительную эффективность при применении с земли.

НМ ДНР: обещанными США ракетами Sea Sparrow Киев будет бить по своим жилым домам

Ракета "Морской воробей" создана из авиационного боеприпаса AIM-7 времён вьетнамской войны, пояснил представитель Народной милиции ДНР в интервью агентству ТАСС. Её долгое время модифицировали, и в результате решили применять в морских зенитно-ракетных комплексах.

"Как это адаптировано и адаптировано ли вообще для сухопутного использования, сказать я не могу", — пояснил источник.

Так как наземная вариация Sea Sparrow никогда не использовалась в бою, есть большая вероятность, что выпущенные ВСУ ракеты вновь будут падать на украинские жилые дома, добавил он.

Ранее украинцы объявили главного пропагандиста страны "агентом Кремля", после того как он признал вину ВСУ во взрыве многоквартирного дома в Днепре.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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