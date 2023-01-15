Экс-депутат Рады Кива заявил, что взрыв дома в Днепре организовал глава контрразведки для обвинения РФ

В результате взрыва многоэтажного дома в Днепре погибли девять человек. Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива назвал организатора произошедшего. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

Он считает, что случившееся могло быть терактом, который совершён боевиками батальона "Азов"*. Организатором взрыва стал начальник контрразведки Украины Александр Поклад, считает Кива.

"Цель теракта — обвинения РФ в военных преступлениях, когда представители министерств обороны НАТО соберутся в Брюсселе на срочную встречу в рамках формата "Рамштайн", — написал экс-депутат, ссылаясь на источник в офисе президента.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ