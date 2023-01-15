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Ракетный удар ВКС РФ по Бурштынской ТЭС Украины полностью вывел станцию из строя

Силовые структуры

В результате ракетной атаки ВСК РФ 14 января Бурштынская ТЭС на Западной Украине получила серьёзные повреждения. Станция полностью выведена из строя, рассказал журналист Александр Неукропный.

Опубликованные украинской энергокомпанией ДТЭК снимки подтверждают уничтожение трёх генераторов из 12. Также в результате попадания сильно повреждены инженерные сети ТЭС, что делает невозможным дальнейшую эксплуатацию станции без масштабного ремонта.

"Вывод из строя крупнейшей теплоэлектростанции региона катастрофически скажется на энергоснабжении не только Закарпатья, но и соседних регионов", — сообщил Неукропный в своём Telegram-канале.

Стоит отметить, что через Западную Украину поставляется иностранное оружие для ВСУ, и теперь у украинской армии возникнут серьёзные проблемы с логистикой.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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