Исходя из онлайн-карт, воздушная тревога вновь ревёт в некоторых областях Украины и Крыму. Красным отмечены Днепропетровская и Полтавская области.
Сигнал начал звучать утром, в 9 часов 40 минут по московскому времени.
Вчера Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам Украины. Из-за последствий работы ПВО ВСУ повреждён дом в Днепропетровске. Есть жертвы.
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В Киеве снова прогремели взрывы.