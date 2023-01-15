Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях Украины и в Крыму

Исходя из онлайн-карт, воздушная тревога вновь ревёт в некоторых областях Украины и Крыму. Красным отмечены Днепропетровская и Полтавская области.

Сигнал начал звучать утром, в 9 часов 40 минут по московскому времени.

Вчера Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам Украины. Из-за последствий работы ПВО ВСУ повреждён дом в Днепропетровске. Есть жертвы.