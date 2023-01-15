Пропагандист киевского режима Юрий Бутусов сообщил, что Соледар уже несколько дней находится под контролем России.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Сначала он написал плаксивый пост о том, как вредна ложь на войне (на Украине по другому нельзя, опыт Арестовича это демонстрирует). Когда в комментариях попробовали возразить, Бутусов сообщил, что рудник №7, за который идёт бой, фактически находится вне городской жилой застройки", — отмечает издание.
Надо отметить, что американский институт изучения войны пришёл к выводу, что украинская армия, скорее всего, больше не удерживает позиции в Соледаре.
Ранее сообщалось, что российские войска продолжают наступление, опрокинув оборону бандеровцев за Соледаром у станции "Соль".
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