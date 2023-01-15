Украинский пропагандист Юрий Бутусов заявил, что Соледар давнол не под контролем Украины

Пропагандист киевского режима Юрий Бутусов сообщил, что Соледар уже несколько дней находится под контролем России.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Сначала он написал плаксивый пост о том, как вредна ложь на войне (на Украине по другому нельзя, опыт Арестовича это демонстрирует). Когда в комментариях попробовали возразить, Бутусов сообщил, что рудник №7, за который идёт бой, фактически находится вне городской жилой застройки", — отмечает издание.

Надо отметить, что американский институт изучения войны пришёл к выводу, что украинская армия, скорее всего, больше не удерживает позиции в Соледаре.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают наступление, опрокинув оборону бандеровцев за Соледаром у станции "Соль".