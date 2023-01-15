Подоляка заявил, что для завершения СВО на Украине нужна мобилизация в РФ

12 января ВС РФ закончили освобождение Соледара. Военный блогер Юрий Подоляка рассказал об обстановке в городе, второй волне частичной мобилизации, а также сроках завершения СВО.

Эксперт отметил, что действия российский войск в боях за Соледар были правильными, поскольку они принесли результат. ВСУ истощили резервы, которые готовили для зимней наступательной кампании.

"Стратегический резерв, насколько я знаю, переброшен в район Соледара для купирования проблемы. Думаю, что на этом можно поставить, как минимум, до весны крест на любых наступательных операциях ВСУ на любой точке фронта", — сказал эксперт в в беседе с argumenti. ru.

Подоляка отметил, что частичная мобилизация, проведённая в сентябре, решила вопросы зимней кампании. Особенно хорошо призванные бойцы показывают себя на Сватовском направлении, атакуя противника и достигая успехов. С учётом увеличения численности военных ВСУ России необходима вторая волна мобилизации, отмечает Подоляка.

"Если мы ставим задачу закончить в…* в конце 2023 года или в начале 2024 года, а это логично с точки зрения политической составляющей, так как в начале следующего года выборы, то вторая волна мобилизации будет необходима, чтобы эти контингенты приняли участие в весенней и летней кампании, переломив ход в…* в нашу пользу, не дав противнику рассчитывать даже на какие-либо локальные успехи", — сказал журналист.

Он отметил, что конфликт на Украине является лишь одной клеточкой, на которой ведётся противостояние. Для скорейшего завершения СВО требуется вторая волна мобилизации. Однако всё зависит от конкретных приказов, считает Подоляка.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине