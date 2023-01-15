Минобороны: целью ракетного удара была система военного управления Украины

В Минобороны России прокомментировали ракетный удар, который был нанесён 14 января российскими военными по объектам на территории Украины.

В ведомстве заявили, что целью удара были система военного управления Украины и связанные с ней объекты энергетики.

Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, сообщил официальный представитель МО РФ.

Напомним, массированный ракетный удар был нанесён по украинским объектам в субботу. При этом президент Владимир Зеленский заявил о том, что более 20 из более 30 выпущенных ракет были сбиты.