В Минобороны России прокомментировали ракетный удар, который был нанесён 14 января российскими военными по объектам на территории Украины.
В ведомстве заявили, что целью удара были система военного управления Украины и связанные с ней объекты энергетики.
Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, сообщил официальный представитель МО РФ.
Напомним, массированный ракетный удар был нанесён по украинским объектам в субботу. При этом президент Владимир Зеленский заявил о том, что более 20 из более 30 выпущенных ракет были сбиты.
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