Минобороны РФ 12 января сделало заявление об освобождении Соледара. Это поможет российским войскам взять противника в окружение, перерезав снабжение для группировки в Артёмовске (Бахмуте), куда украинское командование направляет всё новые силы.
В войсках ВСУ начинают допускать вероятность отступления от Артёмовска, сообщает The Washington Post. В рядах войск противника говорят о больших потерях, сдавать город желания у них нет, но отвод подразделений может спасти жизни солдат, приводит слова военного ВСУ американская газета.
"Я поддержу решение главнокомандующего о тактическом манёвре и создании новой линии обороны, если станет ясно, что потери слишком велики", — сказал командир разведывательного батальона ВС Украины Юрий Скала, который сейчас сражается в Артёмовске.
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