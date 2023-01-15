Washington Post: в украинских войсках не исключают возможность отступления из Артёмовска

Минобороны РФ 12 января сделало заявление об освобождении Соледара. Это поможет российским войскам взять противника в окружение, перерезав снабжение для группировки в Артёмовске (Бахмуте), куда украинское командование направляет всё новые силы.

В войсках ВСУ начинают допускать вероятность отступления от Артёмовска, сообщает The Washington Post. В рядах войск противника говорят о больших потерях, сдавать город желания у них нет, но отвод подразделений может спасти жизни солдат, приводит слова военного ВСУ американская газета.

"Я поддержу решение главнокомандующего о тактическом манёвре и создании новой линии обороны, если станет ясно, что потери слишком велики", — сказал командир разведывательного батальона ВС Украины Юрий Скала, который сейчас сражается в Артёмовске.