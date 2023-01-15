Губернатор Ровенской области Виталий Коваль заявил о минировании всего пограничного периметра. Кроме того, на севере региона строятся различные укрепления.
"На севере активно строим инженерные и фортификационные постройки. Противотанковые рвы. Все 229 километров с Республикой Беларусь укрепляются настолько, чтобы российские войска не смогли пройти вглубь нашего региона", — пишет Коваль.
Он отмечает, что север Ровенской области представляет собой болотистые местности и леса. Именно там российскую армию ждёт так называемы Полесский котёл, если будет открыт второй фронт со стороны страны-соседки.
"Север Ровенщины превратится в кровавые болота, если Россия откроет ещё один фронт со стороны Белоруссии", — написал Коваль в своём Telegram-канале.
Вчера Юрий Игнат заявлял, что со стороны Белоруссии был нанесён удар по Киеву.
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