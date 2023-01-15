Трагедия в многоэтажном доме в Днепре могла произойти из-за тактики "живого щита", которую активно применяют украинские войска. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. Он не исключает, что Киев разместил свои системы противовоздушной обороны (ПВО) в жилом квартале.
Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ракета была перехвачена украинскими комплексами, в результате чего упала на подъезд. Однако вскоре политик объяснил своё высказывание усталостью. Кнутов подчеркнул, что Арестович проговорился и нечаянно сказал правду.
"Думаю, что у него просто вырвалось. Но сразу же сработала цензура и началась обработка общественного мнения в другом ключе: мол, такое невозможно. Нет, возможно", — указал эксперт в беседе с "МК".
В этот раз руководство киевского режима применило комплекс NASAMS или IRIS-T, считает Кнутов.
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Алексей Арестович высказался о причинах разрушения жилого дома в Днепре после ракетного удара.