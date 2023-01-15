Основной упор в зоне проведения специальной военной операции на Украине бойцы чеченских подразделений стараются делать на мобильность. Это помогает максимально быстрому достижению поставленных целей, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.
Политик заметил, что именно поэтому чеченским воинам нет равных в точечных операциях против натовских и фашистских бандформирований.
Для украинских диверсионно-разведывательных групп нет ничего страшнее, чем "нарваться на чеченских военнослужащих", что подтверждают и многочисленные свидетельства пленных разведчиков, добавил Кадыров.
По его словам, противник признаёт превосходства чеченцев, а бойцы даже устали от комплиментов со стороны натовских инструкторов и представителей ВСУ, равных по рангу.
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