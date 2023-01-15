Кива: если ВСУ весной не зайдут в Крым, "проект Украина" будет закончен

Весеннее наступление вооружённых сил Украины (ВСУ) на Крым будет решающей и переломной операцией как для режима Владимира Зеленского, так и для всей западной политики, которая заключается в использовании украинцев в военных действиях против России. Такое мнение высказал экс-депутат Рады Илья Кива в своём Telegram-канале.

Он отметил, что все заявленные сегодня Западом поставки новой военной техники — быстроходные танки и бронетехника, ударные вертолёты, делаются в рамках подготовки наступления ВСУ на полуостров.

Политик считает, что если наступление на Крым провалится и ВСУ не зайдут туда, проект "Украина — анти-Россия" будет закончен, а Зеленского "сольют".

Ранее Кива заявил, что ВСУ активно готовятся к наступлению на Крым, снижая уровень воды в Днепре.