Весеннее наступление вооружённых сил Украины (ВСУ) на Крым будет решающей и переломной операцией как для режима Владимира Зеленского, так и для всей западной политики, которая заключается в использовании украинцев в военных действиях против России. Такое мнение высказал экс-депутат Рады Илья Кива в своём Telegram-канале.
Он отметил, что все заявленные сегодня Западом поставки новой военной техники — быстроходные танки и бронетехника, ударные вертолёты, делаются в рамках подготовки наступления ВСУ на полуостров.
Политик считает, что если наступление на Крым провалится и ВСУ не зайдут туда, проект "Украина — анти-Россия" будет закончен, а Зеленского "сольют".
Ранее Кива заявил, что ВСУ активно готовятся к наступлению на Крым, снижая уровень воды в Днепре.
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