Генерал Картаполов: весенний призыв 2023 будет проходить без изменений

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, в весеннем призыве 2023, вероятнее всего, изменений, касающихся увеличения возраста призывников, пока не будет.

Ранее Картаполов сообщил, что уже в 2023 году после соответствующих изменений в законодательстве будет произведено увеличение возраста призываемых в ВС РФ граждан с 18 до 21 года.

Депутат отметил, что для этого Минобороны необходимо сформировать законодательный пакет, и только после этого будут подписаны нужные законы, приказы и директивы.

"Которые будут разъяснять порядок призыва, какой будет определен переходный период, сколько он будет по времени", — уточнил Картаполов в беседе с РБК.