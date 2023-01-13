Генерал Картаполов назвал сборы неслуживших граждан РФ старше 30 лет мечтой генерала Соболева

Ранее член комитета Госдумы по обороне, депутат Виктор Соболев выступил с идеей отправить на военные сборы граждан РФ старше 30 лет, которые не проходили службу в армии. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов прокомментировал его позицию.

"Это мечты Виктора Ивановича Соболева, не связанные с реальностью никоим образом", — сказал он.

Напоминаем, Соболев отмечал, что пока для реализации задуманного не хватит учебных частей. Молодым людям, скорее всего, нужно будет проходить сборы по линии ДОСААФ. Он также сообщал, что вопрос должен быть решён путем внесения поправок в законодательство РФ.