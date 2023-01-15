По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, сегодня нет никакой необходимости в организации военных сборов для всей российской молодёжи.
Генерал уточнил, что существующая система мобилизационного резерва полностью покрывает нужды страны.
"На сегодняшний день та система мобилизационного резерва, которая создана в нашей стране, полностью отвечает тем угрозам и вызовам, которые перед нашей страной стоят. И никакой необходимости всю молодежь прогонять через какие-то военные сборы на сегодня нет", — сказал Картаполов в эфире телеканала РБК.
Также Картаполов сообщил, что весенний призыв 2023 в России, вероятнее всего, будет проводиться без изменений, потому что законодательная база для увеличения призывного возраста с 18 до 21 года едва ли будет так быстро создана.
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