Депутат Картаполов высказался против отправки всей молодёжи на военные сборы

По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, сегодня нет никакой необходимости в организации военных сборов для всей российской молодёжи.

Генерал уточнил, что существующая система мобилизационного резерва полностью покрывает нужды страны.

"На сегодняшний день та система мобилизационного резерва, которая создана в нашей стране, полностью отвечает тем угрозам и вызовам, которые перед нашей страной стоят. И никакой необходимости всю молодежь прогонять через какие-то военные сборы на сегодня нет", — сказал Картаполов в эфире телеканала РБК.

Также Картаполов сообщил, что весенний призыв 2023 в России, вероятнее всего, будет проводиться без изменений, потому что законодательная база для увеличения призывного возраста с 18 до 21 года едва ли будет так быстро создана.