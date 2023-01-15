Маляр прокомментировала заявления об отходе ВСУ из Соледара: продолжаются бои

Замминистра обороны Украины Анна Маляр опубликовала в своём Telegram-канале пост, где прокомментировала заявления об отходе украинских войск из Соледара.

Сегодня такое заявление сделал командир с позывным "Мадьяр", который воевал в городе.

Маляр напомнила сначала об уголовной ответственности за раскрытие информации о передвижении ВСУ.

Далее она процитировала сегодняшние сводки Генштаба, где говорится, что за город продолжаются бои.

"Если простым языком — продолжаются бои. Всё остальное — непроверенная информация, несанкционированная и без знания общей картины фронта (ибо это тайна)", — пояснила замминистра.

Добавим, Зеленский в своём вечернем видеообращении также заявил, что бои за Соледар и Бахмут идут "без передышки и остановки".