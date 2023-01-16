РИА Новости: Киев может "уничтожить" Артёмовск при отступлении

В случае отступления Киев может уничтожить Артёмовск, заявил житель села Опытное Артёмовского района в ДНР Александр Щербин.

По его слова, эту тему активно обсуждали украинские боевики между собой.

"У меня тётка работала в больнице до эвакуации. Там было много военных. Она вечером вышла (на улицу. — Прим. ред.) и услышала от них фразу: "Хороший город Артёмовск. Будет обидно его уничтожать", — рассказал Щербин РИА Новости.

Очевидцы разговора полагают, что если украинские боевики на полном серьёзе обсуждают подобное, значит, вероятно, у них есть "приказ сверху". Так как город является важным коммуникативным узлом для снабжения ВСУ.