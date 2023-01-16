Российские танкисты уничтожили опорный пункт украинских националистов в Запорожской области.
Как рассказал командир танкового подразделения Вооружённых сил России, задача "отработать" по националистическим формированиям ВСУ.
"Мы находимся в Запорожской области. Выполняем задачи по уничтожению украинских боевиков и националистических батальонов. А именно будем работать по опорным пунктам противника", — цитирует командира РИА Новости.
Как сообщил экипаж танка Т-72 позже, все цели успешно поражены, боевые задачи выполнены.
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