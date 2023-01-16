Танкисты ВС РФ уничтожили опорный пункт противника в южном секторе СВО

Российские танкисты уничтожили опорный пункт украинских националистов в Запорожской области.

Как рассказал командир танкового подразделения Вооружённых сил России, задача "отработать" по националистическим формированиям ВСУ.

"Мы находимся в Запорожской области. Выполняем задачи по уничтожению украинских боевиков и националистических батальонов. А именно будем работать по опорным пунктам противника", — цитирует командира РИА Новости.

Как сообщил экипаж танка Т-72 позже, все цели успешно поражены, боевые задачи выполнены.