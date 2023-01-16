Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
GT: половина европейцев считает меры США против РФ невыгодными для Евросоюза
Associated Press: США готовят 500 боевиков ВСУ на территории Германии
Эрдоган пригрозил Швеции "напряжёнными отношениями" из-за вступления в НАТО
Депутат ЕП: НАТО создали для расширения "империализма" Вашингтона
Французский политик Филиппо: замена газа РФ на турецкий не имеет смысла
Пленный ВСУшник: в Соледаре наёмники использовали мобилизованных украинцев как "мясо"
Подлодка "Белгород" получит первый боекомплект ядерных суперторпед "Посейдон"
Командир спецназа "Троя" Новиков: ВСУ ремонтируют американские гаубицы М777 в Польше
РИА Новости: Киев может "уничтожить" Артёмовск при отступлении

Танкисты ВС РФ уничтожили опорный пункт противника в южном секторе СВО

Силовые структуры

Российские танкисты уничтожили опорный пункт украинских националистов в Запорожской области.

Как рассказал командир танкового подразделения Вооружённых сил России, задача "отработать" по националистическим формированиям ВСУ.

"Мы находимся в Запорожской области. Выполняем задачи по уничтожению украинских боевиков и националистических батальонов. А именно будем работать по опорным пунктам противника", — цитирует командира РИА Новости.

Как сообщил экипаж танка Т-72 позже, все цели успешно поражены, боевые задачи выполнены.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Арестович сравнил падение ракеты ПВО в Польше и разрушение дома в Днепре

Алексей Арестович высказался о причинах разрушения жилого дома в Днепре после ракетного удара.

Арестович сравнил падение ракеты ПВО в Польше и разрушение дома в Днепре
Пленным солдатам ВСУ показали вечеринки украинских олигархов в Куршевеле: "Жесть просто!"
Пленным солдатам ВСУ показали вечеринки украинских олигархов в Куршевеле: "Жесть просто!"
Зарубин показал, как Зеленский насмехался над словами Путина о Минских соглашениях
Офицер спецназа "Троя": при зачистке Соледара находят прячущихся по чердакам бойцов ВСУ
Знак зодиака 16 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Не все в Европе готовы поддерживать Украину Михаил Плисюк На Украину едут пятьдесят американских "генералов" Андрей Николаев
Россиянка Линникова выбыла из борьбы за корону "Мисс Вселенная"
Мэр Днепропетровска Филатов назвал Арестовича "помойным ртом" и "скотом"
Спикер ВВСУ Игнат: удар по Киеву 14 января наносился с ЗРК С-300 или С-400
Спикер ВВСУ Игнат: удар по Киеву 14 января наносился с ЗРК С-300 или С-400
Последние материалы
Associated Press: США готовят 500 боевиков ВСУ на территории Германии
Клубника не дала желаемый урожай, значит, весной не было правильной подкормки
Эрдоган пригрозил Швеции "напряжёнными отношениями" из-за вступления в НАТО
Танкисты ВС РФ уничтожили опорный пункт противника в южном секторе СВО
Депутат ЕП: НАТО создали для расширения "империализма" Вашингтона
Французский политик Филиппо: замена газа РФ на турецкий не имеет смысла
Пленный ВСУшник: в Соледаре наёмники использовали мобилизованных украинцев как "мясо"
Подлодка "Белгород" получит первый боекомплект ядерных суперторпед "Посейдон"
Командир спецназа "Троя" Новиков: ВСУ ремонтируют американские гаубицы М777 в Польше
РИА Новости: Киев может "уничтожить" Артёмовск при отступлении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников