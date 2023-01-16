Политик Кизеветтер: Берлин должен "выкупить назад" СЗУ Gepard у Катара и передать их ВСУ

Берлин должен "выкупить обратно" проданные Катару самоходные зенитные установки (СЗУ) Gepard для последующих поставок Киеву, следует из заявления немецкого депутата Родериха Кизеветтера.

По его словам, речь идёт о 15 установках, которые "не нужны Катару". Он также отметил, что эта техника отлично функционирует.

"Считаю, было бы очень хорошо выкупить их обратно", — подчеркнул политик в интервью Süddeutsche Zeitung.

Депутат также призвал руководство Германии делать всё возможное для победы Вооружённых сил Украины (ВСУ) на поле боя.

Ранее Кизеветтер сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался предоставлять немецкие танки Киеву, испугавшись реакции Москвы. Власти РФ воспримут такие поставки в качестве повода для эскалации конфликта, считает политик.