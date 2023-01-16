Военнопленный ВСУ заявил, что видел в Соледаре девятерых американских наёмников

12 января российские войска завершили освобождение Соледара. Мобилизованный военнопленный Украины рассказал, что на территории города видел девятерых наёмников США.

"Потом пришли эти вот наёмники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили", — сообщил он корреспонденту РИА Новости.

Они были вооружены штурмовыми винтовками американского производства. Боец отметил, что отличил их от поляков, поскольку понимает английский язык. По его словам, в группе было девять наёмников.

Напоминаем, Соледар имеет важное значение для продвижения русской армии на Донецком направлении. Освобождение города позволяет заблокировать пути снабжения войск противника.