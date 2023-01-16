12 января российские войска завершили освобождение Соледара. Мобилизованный военнопленный Украины рассказал, что на территории города видел девятерых наёмников США.
"Потом пришли эти вот наёмники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили", — сообщил он корреспонденту РИА Новости.
Они были вооружены штурмовыми винтовками американского производства. Боец отметил, что отличил их от поляков, поскольку понимает английский язык. По его словам, в группе было девять наёмников.
Напоминаем, Соледар имеет важное значение для продвижения русской армии на Донецком направлении. Освобождение города позволяет заблокировать пути снабжения войск противника.
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