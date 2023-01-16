Безсонов: Киев не хочет забирать по обмену пленных военнослужащих ВСУ

Киевский режим не хочет забирать по обмену украинских солдат, попавших в плен, сообщил военный эксперт из Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

В своих соцсетях он опубликовал видеозапись, на которой боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) называют свои имена и обращаются к своим близким, друзьям и представителям власти.

"Я попал в плен 12 апреля 2022 года. Обращаюсь к украинскому правительству. Вы нас бросили на заводе, вы нас бросили в Мариуполе. Пожалуйста, не бросайте нас здесь. Мы все хотим на свободу, мы хотим домой", — сказал солдат ВСУ Игорь Кузнецов.

Как пояснил Безсонов, Киев не обращает внимание на требования военнослужащих, которые мечтают вновь увидеть свои семьи.

"Каждый из них сможет вернуться домой, когда украинское руководство перестанет игнорировать их", — резюмировал эксперт.

Ранее пленный боец ВСУ заявил, что военно-политическое командование Украины не считало солдат за людей.