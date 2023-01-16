РИА Новости: пленный ВСУ рассказал о гибели "целой роты" сослуживцев в Артёмовске

Украинский военнослужащий, захваченный в плен российскими военными, рассказал, что вооружённые силы Украины (ВСУ) несут очень большие потери в Бахмуте (Артёмовске).

Боевик заявил в беседе с корреспондентом РИА Новости, что был в Бахмуте полгода назад, а также недавно. То, что там творится, он назвал "ужасом".

По словам пленного, он находился в городе месяц, оказывая помощь военным медикам, и стал свидетелем уничтожения большого количества своих сослуживцев.

"Было очень много раненых и убитых. Целую роту перебили", — заявил пленный всушник.