Украинский военнослужащий, захваченный в плен российскими военными, рассказал, что вооружённые силы Украины (ВСУ) несут очень большие потери в Бахмуте (Артёмовске).
Боевик заявил в беседе с корреспондентом РИА Новости, что был в Бахмуте полгода назад, а также недавно. То, что там творится, он назвал "ужасом".
По словам пленного, он находился в городе месяц, оказывая помощь военным медикам, и стал свидетелем уничтожения большого количества своих сослуживцев.
"Было очень много раненых и убитых. Целую роту перебили", — заявил пленный всушник.
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