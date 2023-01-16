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Войска ВСУ утратили возможность наносить удары по Донецку из Марьинки

Силовые структуры

Союзные войска продолжают спецоперацию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Противник фактически утратил контроль над Марьинкой, пишет "Военное обозрение".

Это подтверждается тем, что в течение нескольких дней ВС Украины не ведут обстрел Донецка из этого города. Кроме того, наличие большого количества российских военкоров со съёмочными группами говорит о том, что враг практически не контролирует Марьинку.

В настоящий момент ВС РФ наступают к северу от города, уничтожая опорные пункты ВСУ. Армия России ликвидирует очаги локального сопротивления противника в западной части населённого пункта.

Ранее сообщалось, что ВС РФ готовятся к контрнаступлению на Запорожском направлении.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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