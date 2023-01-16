Союзные войска продолжают спецоперацию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Противник фактически утратил контроль над Марьинкой, пишет "Военное обозрение".
Это подтверждается тем, что в течение нескольких дней ВС Украины не ведут обстрел Донецка из этого города. Кроме того, наличие большого количества российских военкоров со съёмочными группами говорит о том, что враг практически не контролирует Марьинку.
В настоящий момент ВС РФ наступают к северу от города, уничтожая опорные пункты ВСУ. Армия России ликвидирует очаги локального сопротивления противника в западной части населённого пункта.
Ранее сообщалось, что ВС РФ готовятся к контрнаступлению на Запорожском направлении.
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