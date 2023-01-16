Безсонов пообещал вскоре серьёзные позитивные новости с фронтов СВО

С приходом морозов, как и прогнозировалось, фронт в зоне проведения спецоперации на Украине ожил. И в ближайшее время можно ждать хороших новостей для России. Об этом заявил военный эксперт Даниил Безсонов в эфире Соловьёв LIVE.

Он заметил, что в условиях распутицы рассчитывать на успех боевых действий сложно.

"А сейчас земля примёрзла, нормально может передвигаться пехота, поэтому активизация произошла. Так что в ближайшее время, возможно, будут какие-то серьёзные позитивные новости с фронтов", — предположил собеседник канала.

Аналитик также добавил, что изменился и подход к проведению СВО на Украине, который также стал более продуманным.