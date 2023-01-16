Русская торпеда "Посейдон" может уничтожить Нью-Йорк.
Об этом сообщает издание Newsweek, нагнетая панику статьей заголовком: "Какой урон может быть от испытания российского оружия апокалипсиса "Посейдон".
Торпеда может преодолевать большие расстояния под водой, а её удар вызовет цунами, которое может снести американские прибрежные города, к примеру, Нью-Йорк, пишут авторы, ссылаясь на мнение экспертов.
По их словам, скорее всего, в ядерной боеголовке "Посейдона" будет много кобальта-59, который при взрыве превращается в радиоактивный кобальт-60, который уничтожает всё живое.
"Если торпеда будет с ядерной боеголовкой в 100 мегатонн, есть предположение, что там огромное количество кобальта-59, который при взрыве превращается в радиоактивный кобальт-60 — цель: увеличить до максимума объем излучаемой радиации на долгое время", — сказано, в частности, в статье.
Подобное "оружие Судного дня" сделано во время холодной войны, подытожили в издании.
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