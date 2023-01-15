Reseau International: "Теперь Россия будет говорить с Западом с позиции силы по трём причинам"

РФ может разговаривать с Западом с позиции силы. У Кремля для этого есть как минимум три причины.

Об этом сообщает обозреватель французского издания Reseau International Бруно Гиге.

Запад наивно полагает, что у РФ менее выгодное положение в глобальном конфликте с Вашингтоном и Евросоюзом. У России есть преимущество и существует несколько причин для этого.

Во-первых, антироссийские санкции не смогли разорвать "экономику РФ в клочья", а страны ЕС, напротив, переживают кризис. Сокращение поставок газа из России оказали критическое влияние: инфляция, рост безработицы от закрытия производств. Однако самые большие проблемы наступят уже скоро.

"Те, кто хотел "поставить Россию на колени”, делают это за свой счёт", — цитирует француза "ПолитРоссия".

Во-вторых, провал международной изоляции РФ. Штаты с союзниками выступили единым фронтом, но остальной мир хранит нейтралитет. Востока и Юг продолжают сотрудничество с Москвой.

Третье — СВО на Украине успешна, считает обозреватель. Под контролем ВС РФ находится около 1/5 территории Украины. В тоже время Вашингтон начинает понимать, что Украина никогда не получит Крым и Донбасс.

Поддержка киевской власти стала тяжёлым бременем для США. Спецоперация всё дороже обходится коалиции, и обозреватель делает вывод, что РФ может вести разговор с западными оппонентами с позиции силы.