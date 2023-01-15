Генерал Гурулёв: России нужно нанести удар по Британии, чтобы победить на Украине

Как только немецкие танки появятся на российской территории, то другого выбора, кроме как объявить всеобщую мобилизацию, у России не останется. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что на Западе совсем обнаглели, у них нет тормозов.

Поэтому, по его мнению, России не стоит стесняться применить ядерное оружие, если танки Leopard будут ездить по Херсонской и Запорожской областям, оккупированным нацистами.

Генерал считает, что начать следует с возобновления ядерных испытаний, например, сбросив бомбу на Новой земле, а второй раз уже бить "по крышке гроба".

"Про Британию я ещё полгода назад говорил, что надо снести её с лица земли. Это можно делать, не задействуя ядерную триаду, не трогая подводные силы с межконтинентальными баллистическими ракетами, шахтные или подвижные мобильные комплексы. У нас без этого всего хватает", — добавил политик.

Чтобы победу у нас не попробовали забрать, надо вспоминать про Лондон. Если его не будет, то будет победа, заключил он.