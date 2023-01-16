МЧС ДНР: в Донецке под завалами обстрелянного ВСУ здания могут оставаться люди

В Донецке под завалами здания, обрушившегося после удара Вооружённых сил Украины (ВСУ), могут оставаться люди. Об этом заявили в пресс-службе МЧС ДНР.

По информации ведомства, на месте ЧП организованы поисково-спасательные мероприятия. Отмечается, что прямое попадание взрывоопасного предмета в трёхэтажное здание, расположенное на территории Калининского района, зафиксировали в 08:35.

Как пояснили в МЧС, к этому часу известно о трёх пострадавших.

"Под завалами могут находиться люди", — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что утром 16 января боевики ВСУ обстреляли Калининский район Донецка с помощью реактивных систем залпового огня.